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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 11-06-2024 10:08 ص

تفاصيل مؤثرة بوفاة توأم في إربد

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الوكيل الاخباري- بكلمات يلفها حزن لا يشفيه الزمان، وبصوت يرتجف على أطفال كان الثلاسيميا أقوى من براءتهم، هكذا روى أقارب الطفلان ابراهيم ومحمود البكار تفاصيل وفاتهما في إربد بعد إصابتهما بمرض الثلاسيميا. اضافة اعلان


ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن الطفلان التوأم إبراهيم ومحمود 13 عاما توفيا اثر إصابتهما بمرض الثلاسيميا.

وفي تفاصيل مثيرة للحزن وتدمي القلوب، إن الطفل محمود توفي منذ 10 أيام، ليلحق به شقيقه التوأم أمس.


وبينوا أن محمود وإبراهيم توأم لا يفارقان بعضهما لا باللعب ولا في الدراسة ، حتى أن قدر الموت أن يلحق ابراهيم بتوأمه محمود بعد 10 أيام.

وأضافوا أن عائلة إبراهيم مكونة من 10 أبناء، 4 منهم توفاهم الله بنفس المرض و 2 حاملين له.

وأشاروا إلى أن شقيقتهما توفيت العام الماضي بنفس المرض، وكأن الموت لا ينتظر حتى يسرق أحبتهم. 

وتداول رواد مواقع التواصل صور الطفلين الذي توفاهم الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة ودعوا الله ان يُلبسهما ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان .

 




 

 


 

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