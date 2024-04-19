الجمعة 19-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الصحة بغزة: 42 شهيدًا في 4 مجازر للاحتلال الإسرائيلي

مسيرات في عمان والمحافظات اليوم نصرة لأهالي قطاع غزة

تفاصيل وفاة عشريني غرقاً بسد وادي العرب

إصابة 130 جنديا إسرائيليا بالتسمم الغذائي

تحذير للسفن التجارية التي تمر عبر الخليج العربي وغرب المحيط الهندي

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 جنود خلال عملية بالضفة الغربية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس

الحكومة: لم نرصد خلال الساعات الماضية أية محاولات للاقتراب من سمائنا

مسؤول إسرائيلي: تل أبيب أبلغت واشنطن بنيتها تنفيذ ضربات في إيران

الجمعة، 19-04-2024 04:15 م

تفاصيل وفاة عشريني غرقاً بسد وادي العرب

٦٦٦


الوكيل الاخباري - توفي شاب عشريني، اليوم الجمعة، إثر تعرضه للغرق في مياه سد وادي العرب بمنطقة الشونة الشمالية.اضافة اعلان



وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الدكتور أسامة أبو سنينة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشاب المتوفى (26 عاما) والذي تم إسعافه من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه السد وصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى؛ حيث جرت محاولات لإنعاشه، إلا أنه ما لبث وأن فارق الحياة.


وأشار الدكتور أبو سنينة إلى أنه جرى تحويل جثة الشاب إلى مركز الطب الشرعي في إقليم الشمال، لبيان سبب الوفاة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
٢٢

مسيرات في عمان والمحافظات اليوم نصرة لأهالي قطاع غزة

غغ

الحكومة: لم نرصد خلال الساعات الماضية أية محاولات للاقتراب من سمائنا

الصفدي

الصفدي يدعو لوقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني ويحذر من حرب إقليمية

٧

تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب

١

الأردن يعرب عن أسفه الشديد لفشل قبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة

32024611817481645890

المستشفى الميداني الأردني نابلس/2 يجري أعمال توسعة للمستشفى