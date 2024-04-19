تفاصيل وفاة عشريني غرقاً بسد وادي العرب

الوكيل الاخباري -

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توفي شاب عشريني، اليوم الجمعة، إثر تعرضه للغرق في مياه سد وادي العرب بمنطقة الشونة الشمالية.وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الدكتور أسامة أبو سنينة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشاب المتوفى (26 عاما) والذي تم إسعافه من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه السد وصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى؛ حيث جرت محاولات لإنعاشه، إلا أنه ما لبث وأن فارق الحياة.وأشار الدكتور أبو سنينة إلى أنه جرى تحويل جثة الشاب إلى مركز الطب الشرعي في إقليم الشمال، لبيان سبب الوفاة.