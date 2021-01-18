الإثنين 18-01-2021
الوكيل الاخباري

إحباط محاولة تسلل أشخاص من الأراضي السورية إلى الأردن

الملك يجري مباحثات مع الرئيس المصري في قصر بسمان

بلدية المفرق: مشروع خلطة اسفلتية بكلفة مليون و200 ألف دينار

إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي ومنع الدخول إليه أو الخروج منه

تحديد موعد دوام الفصل الثاني للجامعات

الحكومة: لقاح كورونا مجانا لكل من يقيم على أرض الأردن

%4.62 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

بريطانيا توسع عملية التطعيم ضد كورونا لتشمل 70 عاما

اعلان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

حملة توعوية بالأغوار الشمالية للوقاية من كورونا

الإثنين، 18-01-2021 04:57 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
اضافة اعلان

وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (1030) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (434) في محافظة العاصمة عمّان.
- (238) في محافظة إربد، منها (20) في الرمثا.
- (89) في محافظة الزرقاء.
- (77) في محافظة البلقاء.
- (47) في محافظة المفرق.
- (44) في محافظة جرش.
- (31) في محافظة عجلون.
- (25) في محافظة الكرك.
- (17) في محافظة الطفيلة.
- (11) في محافظة العقبة.
- (9) في محافظة مأدبا.
- (8) في محافظة معان، منها (1) في البترا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (315,544) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (11,051) حالة.
- سُجّلت (8) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4153) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (56) حالة، فيما غادرت (57) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (445) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (384) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (154) بنسبة إشغال (16%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (73) بنسبة إشغال (8%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1472) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (300,340) حالة.
- تمّ إجراء (22,271) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,594,305) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.62%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202116182930602826472

إحباط محاولة تسلل أشخاص من الأراضي السورية إلى الأردن

1202118152829351835243

الملك يجري مباحثات مع الرئيس المصري في قصر بسمان

12201930114423412402381

بلدية المفرق: مشروع خلطة اسفلتية بكلفة مليون و200 ألف دينار

1202114173257948175340

تحديد موعد دوام الفصل الثاني للجامعات

1202110215359218194845

الحكومة: لقاح كورونا مجانا لكل من يقيم على أرض الأردن

1202115212523100824793

%4.62 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

أخبار متعلقة
عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

620201883125797109930

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

12202027223656716293556

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

12202026124454171001854

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

12202021182654176806386

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

122020219135115286912

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم