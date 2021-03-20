تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (5205) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (526,666) حالة.• سُجّلت (87) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5788) حالة.• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (18.8%)، مقارنة مع (18.94%) يوم أمس.• تمّ إجراء (27,692) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,431,286) فحصاً.• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6302) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (426,754) حالة.• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (94,124) حالة.• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (398) حالة، فيما غادرت (190) حالة.• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3287) حالة.• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2552) بنسبة إشغال (48%).• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (729) بنسبة إشغال (57%).• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (374) بنسبة إشغال (32%).• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:- (2411) في محافظة العاصمة عمّان.- (978) في محافظة إربد، منها (95) في الرمثا.- (424) في محافظة الزرقاء.- (298) في محافظة المفرق.- (237) في محافظة البلقاء.- (198) في محافظة العقبة.- (178) في محافظة عجلون.- (149) في محافظة مأدبا.- (108) في محافظة جرش.- (91) في محافظة الطفيلة.- (81) في محافظة الكرك.- (52) في محافظة معان، منها (9) في البترا.