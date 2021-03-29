تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

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وتاليا التفاصيل :



الإصابات والشفاء والفحوصات:

• سُجِّلت (7940) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (597,256) حالة.

• سُجّلت (97) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6651) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (16.21%)، مقارنة مع (16.47%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (48,980) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,825,666) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8910) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (494,417) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (96,188) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (432) حالة، فيما غادرت (382) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3383) حالة.





القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 75%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 42%



إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 71%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 82%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 47%



إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 36%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 39%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%





توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (3549) في محافظة العاصمة عمّان.

- (1196) في محافظة الزرقاء.

- (791) في محافظة إربد، منها (7) في الرمثا.

- (468) في محافظة البلقاء.

- (335) في محافظة الكرك.

- (301) في محافظة المفرق.

- (294) في محافظة العقبة.

- (271) في محافظة عجلون.

- (226) في محافظة جرش.

- (193) في محافظة الطفيلة.

- (187) في محافظة مأدبا.

- (129) في محافظة معان، منها (10) في البترا.



