الإثنين 29-03-2021
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غزة: إصابات بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا

%16.21 إيجابية فحوصات كورونا اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الإثنين، 29-03-2021 05:19 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (7940) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (597,256) حالة.
• سُجّلت (97) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6651) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (16.21%)، مقارنة مع (16.47%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (48,980) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,825,666) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8910) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (494,417) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (96,188) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (432) حالة، فيما غادرت (382) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3383) حالة.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 75%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 42%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 71%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 82%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 47%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 36%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 39%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%


توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (3549) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1196) في محافظة الزرقاء.
- (791) في محافظة إربد، منها (7) في الرمثا.
- (468) في محافظة البلقاء.
- (335) في محافظة الكرك.
- (301) في محافظة المفرق.
- (294) في محافظة العقبة.
- (271) في محافظة عجلون.
- (226) في محافظة جرش. 
- (193) في محافظة الطفيلة.
- (187) في محافظة مأدبا.
- (129) في محافظة معان، منها (10) في البترا.


 




 

 


 

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