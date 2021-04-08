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الخميس، 08-04-2021 05:03 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4775) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (655,456) حالة.
• سُجّلت (96) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7565) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.02%)، مقارنة مع (13 %) يوم أمس.
• تمّ إجراء (39,735) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,238,652) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6444) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (576,771) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (71,120) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (342) حالة، فيما غادرت (337) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2933) حالة.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 46%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 48%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 58%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 69%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 37%


إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 30%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1841) في محافظة العاصمة عمّان.
- (894) في محافظة إربد، منها (59) في الرمثا
- (688) في محافظة الزرقاء.
- (239) في محافظة البلقاء.
- (215) في محافظة الكرك.
- (188) في محافظة المفرق.
- (163) في محافظة العقبة.
- (130) في محافظة مأدبا.
- (113) في محافظة عجلون.
- (109) في محافظة معان، منها (5) في البترا. 
- (106) في محافظة الطفيلة.
- (89) في محافظة جرش.

 




 

 


 

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