تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4775) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (655,456) حالة.
• سُجّلت (96) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7565) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.02%)، مقارنة مع (13 %) يوم أمس.
• تمّ إجراء (39,735) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,238,652) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6444) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (576,771) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (71,120) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (342) حالة، فيما غادرت (337) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2933) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 46%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 48%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 58%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 69%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 37%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 30%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1841) في محافظة العاصمة عمّان.
- (894) في محافظة إربد، منها (59) في الرمثا
- (688) في محافظة الزرقاء.
- (239) في محافظة البلقاء.
- (215) في محافظة الكرك.
- (188) في محافظة المفرق.
- (163) في محافظة العقبة.
- (130) في محافظة مأدبا.
- (113) في محافظة عجلون.
- (109) في محافظة معان، منها (5) في البترا.
- (106) في محافظة الطفيلة.
- (89) في محافظة جرش.