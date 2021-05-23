الأحد 23-05-2021
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تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأحد، 23-05-2021 05:00 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:

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• سُجِّلت (840) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (730,546) حالة.

• سُجّلت (11) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9368) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.81%)، مقارنة مع (3.31%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (22,060) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,118,897) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1022) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (710,608) حالات.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,570) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (79) حالة، فيما غادرت (101) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (604) حالات.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 26%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 11%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 383 في محافظة العاصمة عمّان.
- 127 في محافظة إربد، منها 3 في الرمثا.
- 82 في محافظة الزرقاء.
- 47 في محافظة المفرق. 
- 40 في محافظة الكرك.
- 35 في محافظة عجلون.
- 29 في محافظة البلقاء.
- 26 في محافظة مأدبا.
- 24 في محافظة جرش.
- 18 في محافظة العقبة.
- 15 في محافظة الطفيلة.
- 14 في محافظة معان.

 




 

 


 

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