تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن



وتاليا التفاصيل :



الإصابات والشفاء والفحوصات:

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• سُجِّلت (840) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (730,546) حالة.



• سُجّلت (11) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9368) حالة.



• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.81%)، مقارنة مع (3.31%) يوم أمس.



• تمّ إجراء (22,060) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,118,897) فحصاً.



• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1022) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (710,608) حالات.



• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,570) حالة.



• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (79) حالة، فيما غادرت (101) حالة.



• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (604) حالات.





القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%



إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 26%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 11%



إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%



توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 383 في محافظة العاصمة عمّان.

- 127 في محافظة إربد، منها 3 في الرمثا.

- 82 في محافظة الزرقاء.

- 47 في محافظة المفرق.

- 40 في محافظة الكرك.

- 35 في محافظة عجلون.

- 29 في محافظة البلقاء.

- 26 في محافظة مأدبا.

- 24 في محافظة جرش.

- 18 في محافظة العقبة.

- 15 في محافظة الطفيلة.

- 14 في محافظة معان.