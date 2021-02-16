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الثلاثاء، 16-02-2021 03:29 م

تمديد الدوام لبعض أسواق المؤسسة المدنية

المؤسسة-المدنية


الوكيل الاخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، تمديد دوام الأسواق الرئيسة لمدة ساعتين عن الدوام الرسمي، اليوم الثلاثاء.

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وقال القضاة في بيان، ان تمديد الدوام لهذا اليوم يأتي لافساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة، تحسباً للمنخفض  الجوي المتوقع.


ودعا القضاة إلى الرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على الفيسبوك لمعرفة الأسواق التي سيتم التمديد لها.


-- (بترا)

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