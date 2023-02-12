تمريض العلوم والتكنولوجيا تحصل على اعتماد دولي مع الصحة العالمية

الوكيل الإخباري- حصلت كلية التمريض في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الأحد، على الاعتماد الدولي كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية لتطوير وبناء الكفاءات في مهنة التمريض، ولمدة 4 سنوات.

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وأشارت عميد كلية التمريض في الجامعة، الدكتورة ليلى أخو زهية، إلى "أن اعتماد الكلية كمركز متعاون يُعد من أحد محاورة الخطة الاستراتيجية في الجامعة، والذي يتجسد في بناء الكفاءات والقدرات للعاملين والخريجين، ويُعتبر إنجازًا رائدًا يُسجل لكلية التمريض، وتتويجا للجهود المتميزة لأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الكلية بمجال التمريض والخدمة التمريضية وتدريب القوى البشرية في منطقة الشرق الأوسط ولإسهام الكلية في تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية".



وأضافت أن كلية التمريض في الجامعة تعمل على التطوير المستمر في المناهج، والخطط، وأساليب التدريس، كما تسعى إلى توفير أحدث المواد والمعدات للمحافظة على كفاءة خريجيها وتقوم بشكل دؤوب بجهود متميزة في تطوير مهنة التمريض على المستوى الوطني والمهني.



يُذكر أن المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية سواء كان مؤسسة أو معهد للأبحاث أو جامعة أو مركز أكاديمي يشكل جزءًا من شبكة دولية متعاونة تقوم بالعديد من النشاطات الداعمة للمنظمة على جميع المستويات، وتقدم الدعم الاستراتيجي لها في تنفيذ عملها المنتدب لتطوير وتقوية النشاط المؤسساتي في الدول والأقاليم.