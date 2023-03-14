الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

"تنفيذي عجلون" يبحث الاستعدادات لشهر رمضان الفضيل

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الثلاثاء، 14-03-2023 09:14 م

"تنفيذي عجلون" يبحث الاستعدادات لشهر رمضان الفضيل

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الوكيل الاخباري - بحث مجلس تنفيذي عجلون خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، في مبنى المحافظة برئاسة رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة المحافظ الدكتور قبلان الشريف وعدد من ممثلي الدوائر الرسمية والأجهزة المعنية الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات كافة من أجل التسهيل على المواطنين وتفعيل الخطط التي وضعت لتكثيف الرقابة على الأسواق وتنظيم الحركة المرورية.

وأشار إلى ضرورة تنظيم الوسط التجاري ومنع التعديات على الأرصفة أو انتشار البسطات أمام المسجد الكبير وطريق الحسبة من أجل عدم إعاقة حركة المواطنين.

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