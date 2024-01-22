تنويه هام صادر عن الحكومة الاردنية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -أكد مصدر حكومي أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة سيما بحوث، ليس لها أية علاقة وظيفية بالأردن.

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وبين المصدر وفق منصة “حقك تعرف” اليوم الإثنين، أن الدكتورة سيما بحوث تقاعدت من منصبها في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في عام 2021، ومنذ تقاعدها ليس لها أية علاقة وظيفية بالمملكة، ووظيفتها بالأمم المتحدة بتعيين من الأمين العام للأمم المتحدة.



يشار إلى أن تصريحات الدكتورة سيما بحوث أثارت العديد من تساؤلات النخب السياسية حول إذا كانت تمثل الأردن في الأمم المتحدة.