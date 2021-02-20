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توجيهات ملكية بشأن السيدة التي فقدت 4 من أطفالها بحادث مفجع

السبت، 20-02-2021 06:35 م

توجيهات ملكية بشأن السيدة التي فقدت 4 من أطفالها بحادث مفجع

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الوكيل الاخباري - بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، الأسرة التي تعرض منزلها لحريق في قرية دير ورق بمحافظة المفرق، وأودى بحياة أربعة من أطفالها وإصابة والدتهم بحروق بالغة.
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ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك إلى ذوي الأطفال بمصابهم الأليم، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على والدتهم بالشفاء العاجل.

وقال العيسوي، خلال زيارته ولقائه والد الأطفال خالد المشاقبة، إن جلالة الملك أوعز بمتابعة الحالة الصحية لوالدة الأطفال التي ترقد على سرير الشفاء في مستشفى الأميرة بسمة، ونقلها في حال سمحت حالتها الصحية، إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال العلاج.

وأضاف أن جلالة الملك أوعز كذلك، بإجراء صيانة شاملة لمنزل الأسرة وتأثيثه.

 




 

 


 

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