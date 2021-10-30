السبت 30-10-2021
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السبت، 30-10-2021 05:48 م

توصيات هامة من لجنة الاوبئة بعد ارتفاع الاصابات

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور بسام حجاوي ان الوضع الوبائي بالمملكة يحتاج الى المزيد من الحذر والتشديد بالاجراءات الوقائية والتوجه نحو مراكز التطعيم ، مشيرا الى ان نسب التطعيم لا زالت متدنية ولم نصل الى نسب التطعيم المطلوبة .

واضاف حجاوي في تصريحات صحفية ان الاصابات خلال الاسبوع الاخير زادت عن 10 الاف والاصابات النشطة ارتفعت ايضا .

وشدد حجاوي على ان الوضع الحالي تحت السيطرة بالرغم من الارتفاع في المؤشرات ، مؤكدا انه على المواطنين التقيد بالاجراءات الوقائية وعدم الالتفات الى ان الاعداد قليلة ، نظرا لكون الجائحة لم تنته من العالم ، مشيرا الى ان هناك دول عادت للتشدد والاغلاقات بعد ارتفاع الاصابات .

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