توصيات هامة من لجنة الاوبئة بعد ارتفاع الاصابات

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور بسام حجاوي ان الوضع الوبائي بالمملكة يحتاج الى المزيد من الحذر والتشديد بالاجراءات الوقائية والتوجه نحو مراكز التطعيم ، مشيرا الى ان نسب التطعيم لا زالت متدنية ولم نصل الى نسب التطعيم المطلوبة .
واضاف حجاوي في تصريحات صحفية ان الاصابات خلال الاسبوع الاخير زادت عن 10 الاف والاصابات النشطة ارتفعت ايضا .
وشدد حجاوي على ان الوضع الحالي تحت السيطرة بالرغم من الارتفاع في المؤشرات ، مؤكدا انه على المواطنين التقيد بالاجراءات الوقائية وعدم الالتفات الى ان الاعداد قليلة ، نظرا لكون الجائحة لم تنته من العالم ، مشيرا الى ان هناك دول عادت للتشدد والاغلاقات بعد ارتفاع الاصابات .
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