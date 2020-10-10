توضيحات حول ارتفاع عدد اصابات كورونا في العاصمة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - نشر القائمون على تطبيق امان الخاص بالكشف والتتبع لحالات الاصابة بكورونا انه خلال شهر ايلول الفائت تم منع حدوت 2000 اصابة بكورونا .

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ونشر القائمون على التطبيق مقطع فيديو توضيحي يبين حيثيات وتفاصيل حول كيفية منع حدوث الاصابات عبر التطبيق .

وحسب ما ورد في الفيديو فان خرائط تطبيق امان الحرارية اظهرت حركة نشطة جدا للمصابين بالفيروس داخل عمان كما اظهرت ان اكثر وقت يحدث فيه المخالطة بين المصابين بالفيروس والمخالطين من 8 صباحا لغاية 12 ظهراً .

وتشهد العاصمة عمان ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا وكان اخرها احصائية امس حيث سجلت المملكة 1230 اصابة محلية منها 1046 في عمان لوحدها .



