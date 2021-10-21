الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 08:18 م

توضيح حكومي بشأن استمرار تطبيق قانون الدفاع

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الخميس، إن نسبة متلقي جرعتي اللقاح الواقي من فيروس كورونا هي 54% من الفئة المستهدفة التي تزيد عن 6 ملايين خص في الأردن.

وأضاف الشبول عبر برنامج "صوت المملكة"، أن نسبة تلقي اللقاح بين اللاجئين والوافدين في الأردن حوالي 30%.

وجدد الشبول التأكيد على استمرار تطبيق قانون الدفاع وذلك حتى المرحلة التي "نطمئن فيها للعودة إلى ما قبل جائحة كورونا".

"قانون الدفاع محصور بمسألتين هي الحفاظ على العمالة وتقليل نسبة البطالة"، وفق الشبول الذي أشار إلى رغبة الحكومة في استخدام قانون الدفاع لـ "إغراء" الأفراد لتلقي اللقاح.

وتحدث عن عدم وجود قرار بإجبار أحد على تلقي اللقاح، وإنما الحكومة تقنع الناس بالأمر، مضيفاً "نحن نذهب باتجاه لتحصين المجتمع".

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