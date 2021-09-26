توضيح حكومي بشأن حفل جورج وسوف

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، اليوم الأحد، انه بما يخص الحضور الكبير الذي حصل في حفل الفنان جورج وسوف بأن الذين دخلوا هذا الحفل حاصلين على اللقاح المضاد للفيروس، ومضى عليهم الفترة القانونية 14 يوم بعد التطعيم .



واشار انه لا يعتقد ان يكون هناك زيادة في اعداد الاصابات، وبالرغم من ذلك سيكون هناك تشديد كبير على مهرجان جرش، وسنستمر في فتح القطاعات بكل طاقتنا.

اضافة اعلان