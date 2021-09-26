الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة

توضيح حكومي بشأن حفل جورج وسوف

تركيا.. ضبط 254 مهاجرا حاولوا مغادرة البلاد بطرق غير قانونية

مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

الجامعة الهاشمية تؤكد ضرورة التقيد التام بتنفيذ أمر الدفاع رقم 32

وزير الأشغال: البيئة الاستثمارية في العراق مهيأة أمام الشركات الأردنية

بيع مواد غير صالحة للاستعمال في العقبة

دراسة توصي باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم القطاع الصحي

تبون يجري تعيينات جديدة في الرئاسة الجزائرية

وفاة و 4 إصابات بحادث سير في اربد

الأحد، 26-09-2021 04:11 م

توضيح حكومي بشأن حفل جورج وسوف

9202125212040547383670


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، اليوم الأحد، انه بما يخص الحضور الكبير الذي حصل في حفل الفنان جورج وسوف بأن الذين دخلوا هذا الحفل حاصلين على اللقاح المضاد للفيروس، ومضى عليهم الفترة القانونية 14 يوم بعد التطعيم .

واشار انه لا يعتقد ان يكون هناك زيادة في اعداد الاصابات، وبالرغم من ذلك سيكون هناك تشديد كبير على مهرجان جرش، وسنستمر في فتح القطاعات بكل طاقتنا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الجامعة الهاشمية تؤكد ضرورة التقيد التام بتنفيذ أمر الدفاع رقم 32

w

وزير الأشغال: البيئة الاستثمارية في العراق مهيأة أمام الشركات الأردنية

45y54qyq45yq5yq5yq45y

بيع مواد غير صالحة للاستعمال في العقبة

كورونا 5

دراسة توصي باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم القطاع الصحي

thumbs_b_c_aa1d86fe66a25901d1fd3d446edd3133

عودة التيار الكهربائي للطفيلة بعد انقطاع بسبب سقوط شجرة

وزارة الصحة

16 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأحد

أخبار متعلقة
920212318265295183271

نسبة الفحوصات الايجابية ترتفع في الاردن

ارتفاع-عدد-اصابات-كورونا-في-الاردن-الى-51_1-780x470-1

12 ألفا و317 إصابة كورونا نشطة في الأردن

920212153427376824612

وزارة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا 5.6% خلال أسبوع

8202110192924127545363

الصحة : إجراءات جديدة حول مجانية الفحوصات

820212618356225387420

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

61292ce28a20b

وصول 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى الأردن الشهرين المقبلين