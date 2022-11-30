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الأربعاء، 30-11-2022 05:36 م

توضيح حكومي حول الزيادة السنوية للموظفين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلن وزير المالية محمد العسعس، اليوم الأربعاء، أن النفقات الحكومية في موازنة المملكة للعام القادم، تبلغ 11.4 مليار دينار، والرأسمالية ستبقى عند 1.593 مليار دينار.

وأشار العسعس في مؤتمر صحفي لإعلان ملامح موازنة 2023، أن الإيرادات العامة ستصل إلى 9.6 مليار دينار، فيما سترتفع الإيرادات غير الضريبية إلى 2.1 مليار دينار.

 وزير المالية، قال إن الحكومة ملتزمة بالزيادة السنوية للموظفين العام المقبل في 2023، مؤكدا التزام الحكومة في موازنة 2023 بعدم رفع أي ضرائب أو فرض رسوم جديدة، وخفض العجز الأولي إلى 2.9%، وانخفاض العجز العام . 

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