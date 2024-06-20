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الخميس، 20-06-2024 08:51 م

توضيح حول العطلة المرتقبة للأردنيين الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - فيما ينتظر الأردنيين بلاغا رسميا بتحديد موعد العطلة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية التي تصادف الشهر المقبل، تساءل موظفي القطاع الخاص حول شمولهم بالعطلة المرتقبة.

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ووفق قرارات سابقة لوزارة العمل، فإن بلاغ رئيس الوزراء حول عطلة رأس السنة الهجرية يشمل العاملين في القطاع الخاص.

 

ويترقب الأردنيون أن يصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا رسميا، بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، الشهر القادم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

 

ويصادف اليوم الأول من شهر محرم رأس السنة الهجرية، أي في الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل.

 




 

 


 

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