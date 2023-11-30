الخميس 30-11-2023
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الخميس، 30-11-2023 11:31 ص

توضيح حول تعرفة التاكسي الجديدة في عمان

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الوكيل الاخباري - أعلنت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير خلال تفقّدها مركز التّحقق المترولوجيّ، للاطلاع على سير عمليّة التّحقق من عدادات سيارات الأجرة "التاكسي" العاملة بحدود أمانة عمّان الكبرى وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرّتها الأمانة، مواصلة العمل في المركز خلال أيام الجمعة والسّبت من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً.

ووفقاً للتعرفة الجديدة ستصبح فتحة العداد (37) قرشاً، والتعرفة الكيلومترية (26) قرشا لكل كم، وستصبح تعرفة الانتظار (26) فلساً لكل (35) ثانية للفترة الصباحيّة، فيما عُدّلت التّعرفة اللّيليّة لتصبح قيمةُ بدءِ الانطلاق "فتحة العداد" ليلاً (38) قرشاً ويحتسب (32) قرشاً لكل كم، و(32) فلساً عن كل (35) ثانية كتعرفة انتظار ليليّة.

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