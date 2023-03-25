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السبت، 25-03-2023 10:18 م

توضيح حول دوام المدارس الاحد بسبب الظروف الجوية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم بأنه تم تفويض مدراء التربية بالتنسيق مع الحاكم الإداري فيما يتعلق بتعطيل او تأخير دوام المدارس غداً ، نتيجة الظروف الجوية السائدة.

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وتقرر تعطيل المدارس الحكومية والخاصة في قضاء الأزرق ومخيم الأزرق ليوم الأحد، في ظل الأحوال الجوية التي تؤثر على المنطقة.


وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

كما حذرت الادارة المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة ، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

 

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تعطيل المدارس الحكومية والخاصة في قضاء ومخيم الأزرق الأحد

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