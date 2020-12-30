توضيح صادر عن إدارة جامعة اليرموك

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان





- قال مدير دائرة الهندسة في جامعة اليرموك نعيم الخصاونة إن إزالة 109 أشجار زينة غير مثمرة من على أرصفة ومواقف السيارات في الجامعة جاء لغايات تركيب ألواح الطاقة الشمسية وبعد استنفاذ كافة أسطح مباني الجامعة بالألواح.وأضاف الخصاونة في تصريحات صحفية، بأنه تم الاتفاق مع مديرية زراعة اربد لانشاء غابة خارج حرم الجامعة وزراعة أضعاف الأشجار التي تزرعها الجامعة سنويًا في يوم الشجرة.وكشف الخصاونة أن تركيب ألواح الطاقة الشمسية سيغطي 100% من فاتورة الكهرباء التي تبلغ سنويا ما يزيد عن مليوني دينار.