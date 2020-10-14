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الأربعاء، 14-10-2020 10:59 ص

توضيح صادر عن مركز إدارة الأزمات حول الحظر الشامل

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الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، الأربعاء، استثناءات الحظر الشامل الذي يبدأ تنفيذه اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الجمعة، ويستمر لمدّة 48 ساعة.

وأضاف المركز، أنه يتم منح التصاريح الفردية للحالات الطارئة من خلال التواصل مع غرف عمليات المحافظات وتمنح من قبل الحكام الإداريين.

وتستثنى كافة الكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص من قرار الحظر وبالحد الأدنى لإدامة العمل، وفيما يتعلق بالكوادر الإدارية في القطاع الصحي يجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفيات التي يعملون لديها.

ويسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لأجراء فحص كورونا بالحركة خلال الفترة شريطة حركتهم بمركبة تحمل شعار المختبر، وان يكون بحوزة الموظف باج المختبر، وكشف أسماء مصدق إضافة الى كتاب اعتماد من وزارة الصحة.

ويستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر، ويسمح لهم بالعمل داخل المنشأت شريطة عدم مغادرتهم لأي سبب كان وحتى الانتهاء من فترة الحظر.

ويسمح لموظفي شركات الأمن والحماية بالحركة يوم السبت خلال الحظر من الساعة 8 صباحا لغاية 12 ظهرا لغايات تبديل الشفتات، على أن يكون الموظف حاملا باج الشركة وبحوزته كشف مختوم ومعتمد من الشركة التي يعمل لديها.

ويصرح لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب الى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة.

ويستثنى المسافرون والقادمون من الخارج، حيث تعتبر تذكرة السفر كتصريح ويسمح لمرافق واحد فقط بتوصيل المسافر وإبراز صورة عن تذكرة السفر عند العودة من المطار.

ويسمح لاخلاءات المستشفيات ومنطقة البحر الميت بالحركة عبر ورقة قرار الخروج من المستشفى.

وكما يسمح لأصحاب محلات تربية الحيوانات الاليفة بالحركة من الساعة 2 ظهرا لغاية 4 عصرا يومي الجمعة والسبت من مكان اقامتهم الى محالهم لخدمة الحيوانات الليفة، شريطة ابراز رخصة البلدية ووزارة الزراعة، وفي حال قيام شخص اخر غير صاحب المنشأة بخدمتها، يتم احضار كتاب مصدق حسب الاصول.

 




 

 


 

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