توضيح صادر عن مركز إدارة الازمات بخصوص العودة برا

الوكيل الإخباري

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- نشر المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، اليوم الأربعاء، الرقم المخصص لمركز الاتصال في وزارة الداخلية للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالعودة برا إلى المملكة (0096265002099).وسيتم فتح المعابر الحدودية البرية (الشيخ حسين وجسر الملك حسين وحدود المدورة) أمام حركة المسافرين اعتباراً من يوم غد الخميس.ويستمر مركز حدود العمري في استقبال حركة الشحن وبعض الحالات الاستثنائية التي تتعامل معها غرفة عمليات وزارة الداخلية، وأعضاء السلك الدبلوماسي.وسيتم استقبال أعداد محدودة من المسافرين عبر المعابر الحدودية البرية المسموح دخول مسافرين منها، بواقع مئة مسافر في مركز حدود المدورة والشيخ حسين و150 مسافرا في مركز جسر الملك حسين.