توضيح لسكان مناطق في عمان حول تغيير نوعية مياه الشرب

الوكيل الاخباري - سيطرت شركة مياه الأردن، "مياهنا"، مساء أمس الإثنين، على تغير طفيف في نوعية مياه الشرب في شارع 41 السفلي بمخيم الحسين وعدد من الاحياء المحيطة في العاصمة عمان.

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وأوضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين يشير الى تغير نوعية المياه في منزله، وعلى الفور توجهت فرق الشركة الفنية، ونفذت مسحا شاملا لمنطقة الشكوى، وتم عزل المنطقة في المخيم احترازياً، مؤكدة تزويد المواطنين في منطقة الشكوى بالمياه بواسطة صهاريج الشركة.



وقالت شركة مياهنا إن الفرق الفنية اتخذت الاجراءات التصويبية اللازمة لإعادة المياه إلى المنطقة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفة الفنية، بالتنسيق الكامل مع المختبرات المركزية في سلطة المياه ووزارة الصحة ومختبرات الشركة.

المصدر - بترا



