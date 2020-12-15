توضيح من الامانة حول العبارات الصندوقية بوسط البلد

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان المهندس رائد حدادين، ان مشروع تنفيذ العبارات الصندوقية الجارية في وسط البلد هو احد المشاريع الاستراتيجية للأمانة التي تقوم على توسعة وتعزيز العبارة القديمة لمعالجة ارتفاع منسوب مياه الامطار.

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واشار حدادين اليوم الثلاثاء، ان العمل مستمر في جسم العبارة الصندوقية ومتوقف في الحفر، حيث سيتم الربط مع جسم العبارة القديمة، وأنه لا بد من الوصول في أعمال الحفر وإنشاء جسم العبارة لغاية المسجد الحسيني لحل مشاكل المياه المتدفقة الى شارع قريش من مناطق العبدلي والجبيهة، مرورا بشارع الملك حسين وتلاع العلي وزهران ووادي صقرة مرورا بشارع عرار.

واضاف ان الامانة تنتظر قرار دائرة الآثار حول استكمال الاعمال، مؤكدا ان إيقاف المشروع يعني إيقاف الحلول المائية لوسط البلد وبالتالي فان الحل لمشاكل تصريف مياه الامطار سيكون منقوصا ان لم يتم استكمال الاعمال لغاية المسجد الحسيني.

واوضح حدادين أهمية العبارة الصندوقية الجاري العمل عليها وسط البلد، حيث ان جسم العبارة القديمة، فيه تفاوت بمساحة المقطع العرضي من 38 مترا مربعا في شارع قريش، لتضيق الى 26 مترا مربعا تحت منطقة المدينة والمكتبات وسط العاصمة.

وقال ان منطقة وسط البلد زاخرة بالمحال التجارية العاملة من بداية القرن الماضي، وان أمانة عمان تنتظر بعد توقف الحفر لمدة أسبوع نتيجة اكتشاف موقع اثري، مع استمرارية العمل بجسم العبارة قرار دائرة الآثار لهذا المشروع الحيوي. وبين ان هناك تعاونا وتنسيقا مع دائرة الآثار، وان الامانة ملتزمة بالانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في منتصف الشهر المقبل.





