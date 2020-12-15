الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار هام اليوم حول امتحانات طلبة الجامعات

اعلان هام من أمانة عمان للأردنيين

عمان .. القبض على سائقين قاما بحادثتي دهس وفرار

توضيح من الامانة حول العبارات الصندوقية بوسط البلد

تحذير أمني للأردنيين

إجراء حكومي جديد للتعامل مع كورونا

توضيح من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا

أسعار الذهب الثلاثاء 15/12/2020

وفيات الثلاثاء 15/12/2020

تفاصيل جديدة للهزة الأرضية في العقبة

الثلاثاء، 15-12-2020 11:10 ص

توضيح من الامانة حول العبارات الصندوقية بوسط البلد

1220201014032283647497


الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان المهندس رائد حدادين، ان مشروع تنفيذ العبارات الصندوقية الجارية في وسط البلد هو احد المشاريع الاستراتيجية للأمانة التي تقوم على توسعة وتعزيز العبارة القديمة لمعالجة ارتفاع منسوب مياه الامطار.

اضافة اعلان

واشار حدادين  اليوم الثلاثاء، ان العمل مستمر في جسم العبارة الصندوقية ومتوقف في الحفر، حيث سيتم الربط مع جسم العبارة القديمة، وأنه لا بد من الوصول في أعمال الحفر وإنشاء جسم العبارة لغاية المسجد الحسيني لحل مشاكل المياه المتدفقة الى شارع قريش من مناطق العبدلي والجبيهة، مرورا بشارع الملك حسين وتلاع العلي وزهران ووادي صقرة مرورا بشارع عرار.

 

واضاف ان الامانة تنتظر قرار دائرة الآثار حول استكمال الاعمال، مؤكدا ان إيقاف المشروع يعني إيقاف الحلول المائية لوسط البلد وبالتالي فان الحل لمشاكل تصريف مياه الامطار سيكون منقوصا ان لم يتم استكمال الاعمال لغاية المسجد الحسيني.

 

واوضح حدادين أهمية العبارة الصندوقية الجاري العمل عليها وسط البلد، حيث ان جسم العبارة القديمة، فيه تفاوت بمساحة المقطع العرضي من 38 مترا مربعا في شارع قريش، لتضيق الى 26 مترا مربعا تحت منطقة المدينة والمكتبات وسط العاصمة.

 

وقال ان منطقة وسط البلد زاخرة بالمحال التجارية العاملة من بداية القرن الماضي، وان أمانة عمان تنتظر بعد توقف الحفر لمدة أسبوع نتيجة اكتشاف موقع اثري، مع استمرارية العمل بجسم العبارة قرار دائرة الآثار لهذا المشروع الحيوي. وبين ان هناك تعاونا وتنسيقا مع دائرة الآثار، وان الامانة ملتزمة بالانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في منتصف الشهر المقبل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202014193132329193661

قرار هام اليوم حول امتحانات طلبة الجامعات

WhatsApp Image 2020-12-15 at 11.24.44 AM

'المصفاة' تؤكد أهمية اتباع إرشادات التعامل الآمن مع الأسطوانات المنزلية – فيديو

1120202914287214126105

اعلان هام من أمانة عمان للأردنيين

12202014181848312289325

عمان .. القبض على سائقين قاما بحادثتي دهس وفرار

1220208112850104992058

تحذير أمني للأردنيين

كم

إجراء حكومي جديد للتعامل مع كورونا

أخبار متعلقة
5b4ab4ae-7b13-4a1f-9fc9-8ec852339198

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب المنخفض

13

مخالفة 73 شخصا لعدم التزامهم بأوامر الدفاع في عمان

العمل2

مكتب دائم لمفتشي وزارة العمل بالسوق المركزي

3202025121134707605310

مخالفة 86 شخصاً بعمان لم يلتزموا بأوامر الدفاع

3202017215340642987402

إعلان هام من الأمانة حول القروض

13

الأمانة: مخالفة 953 شخصا و587 منشأة في أسبوع