توضيح من الضمان حول برنامج التعويضات الحكومية

الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن إطلاق برنامج استدامة الذي أعلن عنه دولة رئيس الوزراء والذي يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل و العاملين في الأنشطة الأكثر تضرراً بجائحة كورونا.

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وبينت المؤسسة أن برنامج استدامة بكلفة (200) مليون يتم تمويله من الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بمبلغ (134) مليون دينار مساهمة من الحكومة ومبلغ (66) مليون دينار مساهمة من المؤسسة يتم تمويله من فائض حساب تأمين إصابات العمل.



وأوضحت المؤسسة بأنه سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل (50%) من أجره الخاضع للاقتطاع بحد أدنى (220) دينار شهرياً وبحد أعلى (500) دينار يتحملها البرنامج بشكل كامل ولمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من كانون أول2020 ، كما يتحمل البرنامج دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة حسب السقوف التي ستحددها المؤسسة لاحقاً، مبينةً أنه من المتوقع استفادة (10) آلاف عامل من هذا البرنامج .

أما العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة سيخصص لهم (75%) من أجورهم الخاضعة للاقتطاع لمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ اعتباراً من شهر كانون الأول 2020، يتحمل صاحب العمل (50%) منها و(50%) يتحملها البرنامج بشرط أن لا يقل إجمالي ما يصرف للعامل عن (220) دينار شهرياً، واذا قلّ المبلغ المخصص عن ذلك يتحمل البرنامج دفع الفروقات كما يشترط أن لا تتجاوز مساهمة البرنامج في أجر العامل عن (500) دينار شهرياً واذا قلّ ما يدفع للعامل عن (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع يتحمل صاحب العمل دفع الفروقات، مبينةً أنه من المتوقع استفادة (170) ألف عامل من هذا البرنامج .



وأوضحت المؤسسة أن هذا البرنامج سيستفيد منه العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً وغير المصرح لها بالعمل شريطة أن يكون العامل مشمولاً بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر أيلول من العام الحالي 2020 وأن يكون شموله مستمراً.

هذا وسيتم فتح باب تقديم الطلبات للمنشآت والعاملين بها للاستفادة من هذا البرنامج قبل نهاية الشهر الحالي.



