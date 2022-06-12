الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 12-06-2022 01:59 م

توضيح من جميعة البنوك حول الفئات التي يشملها تأجيل القروض

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أوضح مدير جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر محروق أن قرار تأجيل قروض الأفراد يشمل القروض الشخصية وقروض العقارات والأراضي والمركبات.

وأشار إلى أن قرار التأجيل لا يشمل القروض التي استفادت منها الشركات. 

وبين محروق أن قرار التأجيل لا يترتب عليه أي رسوم أو غرامات . 

وقررت الجمعية والبنك المركزي اليوم الأحد تأجيل القروض لشهر حزيران القادم بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

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