الثلاثاء 04-05-2021
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الثلاثاء، 04-05-2021 10:20 ص

توضيح من دائرة الافتاء العام حول تحديد اوقات الصلاة

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الوكيل الاخباري - ردت دائرة الافتاء العام على سؤال حول اعتماد اوقات الصلاة عن طريق بعض التطبيقات عبر الهواتف الذكية .

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وقالت دائرة الافتاء " تحديد مواقيت الصلاة الصادرة عن الجهات الرسمية في البلاد الإسلامية تمّت من خلال معاينة واستطلاع لجان متخصصة انتشرت في أماكن معينة، وراقبت مواقيت الصلاة على مدار العام، مع الاستعانة بالحسابات الفلكية، وفي حال وقع فارق بين هذه المواقيت وبين مواقيت بعض التطبيقات الخاصة بالصلاة فالمسلم يأخذ بالمواقيت الصادرة عن الجهات الرسمية، وتبرأ ذمته بذلك، وصلاته صحيحة بإذن الله تعالى؛ لأن الجاهل بأوقات الصلاة ودلائلها، يجب عليه أن يقلّد العالم المعتمد على دليل محسوس متى تمكّن من ذلك، أو المجتهد المعتمد على الأدلة الظنية " .

 




 

 


 

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