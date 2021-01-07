الخميس 07-01-2021
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الخميس، 07-01-2021 09:37 ص

توضيح هام حول الوقت المحدد لأداء صلاة الجمعة غداً

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تداول مواطنون الحديث خلال يوم الامس عن امكانية اداء صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة في الوقت الذي حددت فيه الحكومة الوقت المسموح به للصلاة بساعة واحدة فقط .

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مصدر مطلع في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية اوضح للوكيل الاخباري ان ما تداوله المواطنون غير دقيق مؤكدا ان صلاة الاستسقاء تُقام بوقت قصير ولا تحتاج الى وقت طويل .

 

واشار الى ان الوقت المحدد من قبل الجهات المعنية لاداء صلاتي الجمعة والاستسقاء مناسب ويكفي لذلك . 

 

وكان وزير الاوقاف قد حدد فترة رفع الحظر لأداء صلاة الجمعة، من الساعة 11.30 ولغاية الساعة 12.30 ظهرا، وفق ما فوضه أمر الدفاع رقم (19) بالصلاحيات الإجرائية بهذا الخصوص، موضحا ان الذهاب الى المساجد سيكون سيراً على الاقدام فقط.


 




 

 


 

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