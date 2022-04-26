توقع ارتفاع أسعار الدواجن بعد عيد الفطر

الوكيل الإخباري - توقع رئيس غرفة تجارة المفرق خيرو العرقان الثلاثاء، أن تشهد الدواجن ارتفاعا في أسعارها بعد عيد الفطر المبارك، بسبب ما يشهده العالم من نزاعات وارتفاع في الأسعار، لافتا إلى أن الأردن يعتمد في المواد التي تدخل في تربية الدواجن على الاستيراد من الخارج.

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وبين العرقان أن المزارع في الأردن تنتج ما بين 800 – 900 ألف طير دجاج يوميا، مشيرا إلى أن المفرق وحدها تحتوي على 225 مزرعة تعمل على تربية الدواجن بشكل مستمر.



"ارتفاع أسعار الدواجن ليس له علاقة بشهر رمضان الكريم (...) الأردن ليس بمعزل عن العالم فيما يحدث من ارتفاعات في الأسعار، إضافة إلى تأثير جائحة كورونا على المزارعين والتجار" وفق العرقان.



ويرى العرقان أنه من الظلم تحديد أسعار الدواجن من قبل الحكومة لما يكبده هذا من خسائر على أصحاب المزارع وخاصة صغار المزارعين، حيث تم تحديد سعر الكيلو في النتافات 1.65 دينار، بينما تم تحديد سعر المذبوح بـ 2 دينارين.



وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قد حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج بواقع دينارين للكيلو، وللنتافات 1.65 قرشا للكيلو.

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