توقف ضخ مياه الديسي من الأحد حتى الخميس وتأثر مناطق في عمان والزرقاء

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا، عن توقف ضخ مياه الديسي، من يوم الأحد وحتى مساء الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر؛ لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل الشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي.

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ويأتي إجراء وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي بهدف تنفيذ أعمال صيانة سنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه إلى عموم المشتركين.



وأضافت وزارة المياه والري في بيان صحافي، إن الوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئياً على مناطق محددة في العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء.



ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجات المشتركين خلال فترة التوقف.



وقالت الوزارة إن مشروع مياه الديسي هو مشروع استراتيجي تم بناؤه على نظام (بناء – تشغيل - نقل) (BOT) بحيث تتولى الشركة تشغيل المشروع والمحافظة على كافة مرافقه على مدار الساعة ولا سيما خلال أوقات الذروة، وخلال ازدياد الطلب على المياه.



وتاليا المناطق المتأثرة في عمان:



الرابية، أم أذينه، المدينة الرياضية، عرجان، طبربور، حي البركة، جبل عمّان، الدوار الأول، الدوار الثاني، الدوار الثالث، اللويبدة، منطقة طارق، المنارة، حي عدن، الحرشة، الصالحية، النصر، نادي السباق، حي عالية، مناطق البيادر، دير غبار، الرونق، حي السهل، الجندويل، الكرسي، ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة، أم زويتينة، حي المنصور، أم السماق، خلدا، عبدون، دابوق، حي الفضيله، تلاع العلي، خلدا، خربة مسلم حي الريان، منطقة الجمعية العلمية الملكية.



ومناطق مرج الحمام، الياسمين، البنيّات، المقابلين، وبعض أجزاء من صويلح، ناعور (البلد)، القويسمة، العلكومية، نزهة سحاب، أبو علندا، المنارة، أم نوارة، سحاب، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الفيصلية، المستندة، العبدلية، خشافية الدبايبة، خشافية الشوابكة، إسكان المرقب، الجويدة، خريبة السوق، الزهور، اليادودة، الحاتميه، اللبن، الطنيب، إسكان الرحمانية، النقيرة، البويضه، أم بطمه ضاحية الحاج حسن، قرية ابو صياح.



وتاليا مناطق الزرقاء:



جبل الأمير حسن، جبل رحمه، الزواهره، حي الجنينه، حي الجبر، الجبل الابيض، وادي الحجر، جبل طارق القديم، جبل طارق الجديد، حي المصانع، حي الجندي، مدينة خادم الحرمين، مدينة المجد، حي الملك طلال، رحمة العالي، حي الدويك، ضاحية المدينة، حي حمزه، ضاحية مكة، حي القمر، شومر، اسكان الاميرة هيا، اسكان المهندسين، مخيم الباكستان.



مناطق الرصيفة:



حي الحسين، التطوير الحضري، اسكان النقب، حي الفاخوره، اسكان الامير هاشم، اسكان المعلمين، منطقة البيبسي، حي الجندي، حي جعفر، حي الرشيد العلوي، جريبا.





