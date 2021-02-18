توقيع محضر للتعاون بين القوات المسلحة الأردنية والإيطالية

الوكيل الاخباري -

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وُقّع في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، محضر الاجتماع التاسع عشر للجنة التعاون العسكري الأردني الإيطالي.ويهدف المحضر الذي وقعه مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن إبراهيم النعيمات، وعن الجانب الإيطالي المساعد للتخطيط والتنظيم عن الفرقة الثالثة الإيطالية اللواء ماسيمو بياجي، إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين.وحضر توقيع المحضر ، الملحق العسكري الإيطالي والوفد المرافق، وعدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية.