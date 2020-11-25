الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 25-11-2020 07:57 م

توقيف 10 أشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية

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الوكيل الاخباري - قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات توقيف عشرة أشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية المختلفة من ضمنها فرض الاتاوات.
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وقد اسند للمشتكى عليهم تهم جناية تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال اللصوصية بحدود المادة ٣/ط من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته  وجنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المادتين ٤و١١ من قانون الأسلحة النارية والذخائر وجنحة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي بحدود المادة٩/ا من قانون المخدرات وجنحة حيازة أدوات حادة بحدود المادتين ١٥٥ و ١٥٦ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاتها .

 




 

 


 

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