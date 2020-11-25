توقيف 10 أشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية

الوكيل الاخباري -

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قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات توقيف عشرة أشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية المختلفة من ضمنها فرض الاتاوات.وقد اسند للمشتكى عليهم تهم جناية تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال اللصوصية بحدود المادة ٣/ط من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وجنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المادتين ٤و١١ من قانون الأسلحة النارية والذخائر وجنحة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي بحدود المادة٩/ا من قانون المخدرات وجنحة حيازة أدوات حادة بحدود المادتين ١٥٥ و ١٥٦ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاتها .