ثلث أولياء أمور طلبة مدارس يرغبون بإعطاء أبنائهم اللقاح

الوكيل الإخباري - يرغب ثلث أولياء الأمور بتلقي أبنائهم في مدارس بتلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وفق "تحليل أولي"، وذلك بعدما أعدت مدارس مبادرات "تهدف لاستفتاء رأي أولياء الأمور حول تقبل تلقي أبنائهم اللقاح" بحسب وزارة التربية والتعليم الثلاثاء.

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وأوضح الناطق باسم الوزارة، أحمد المساعفة لـ"المملكة"، أن "مدارس أعدت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، مبادرات تهدف لاستفتاء رأي أولياء الأمور حول تقبل تلقي أبنائهم اللقاح".



"إذا كان هناك نسبة من أولياء الأمور يرغبون بتلقي أبنائهم اللقاح قد تقوم المدارس بتنسيق حملات للتطعيم تسهيلا على أولياء الأمور" وفق المساعفة.

وشرح: "بتحليل أولي لبعض آراء (أولياء الأمور) تبين أن ثلث عدد أولياء الأمور يرغبون بتلقي أبنائهم اللقاح" مشيرا إلى أن "هذه نسبة جيدة ونرغب في أن تزيد؛ لأن وزارة التربية والتعليم ترى أن الحفاظ على صحة الطالب أمر في غاية الأهمية وتعليمه مهم وكيف نوازن بين الجانبين من أولى أولوياتنا".



وتلقي اللقاح اختياري، وبموافقة ولي الأمر، وليس إجباري للفئة العمرية من 12-17 عاما على ما ذكر المساعفة الذي استشهد بـ"الرأي الطبي الذي يقول إن التطعيم له دور كبير في خفض عدد الإصابات (بفيروس كورونا) أو تخفيف الأعراض على المُصاب".



وكانت الحكومة قد قالت، إن أمر دفاع سيصدر سيتضمن إجراءات بينها التَّعميم على أولياء الأمور للحصول على موافقتهم (اختياريَّاً) لتطعيم الفئة العمريَّة بين 12 – 17 عاماً.



وبلغ عدد الشعب التي تم تحويل التعليم فيها إلى نظام التعليم عن بُعد 82 ألف شعبة وفق المساعفة الذي تحدث عن تحويل 4 مدارس بينها 3 حكومية إلى التعليم عن بعد حتى مساء الاثنين لمدة 5 أيام".

