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الإثنين، 26-09-2022 04:24 م

جامعة آل البيت: لا قرار برفع الرسوم

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الوكيل الإخباري-  قالت جامعة آل البيت في بيان صدر عنها ووصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه اليوم الإثنين، إنها اتخذت أكثر من ستة وعشرون إجراء لضبط النفقات لم يكن من ضمنها أي قرار يمس رسوم الطلبة القدامى من درجة طلبة البكالوريوس.

وأكدت الجامعة أن كل ما ينشر حول وجود لجنة لرفع الرسوم معلومات مغلوطة، لا أساس لها من الصحة.

وأشار البيان أن مجلس العمداء في الجامعة قرر مؤخراً تشكيل لجنة تقييم  لدراسة أسعار البرامج الدراسية لجعلها منافسة مع ما هو مطروح في الجامعات الأخرى من برامج، وقد يتضمن ذلك خفض سعر هذه البرامج او رفعها  وهذا لن يأتي إلا من خلال دراسة علمية مستفيضة.

ولفت البيان أن مهام اللجنة المشكلة من مجلس العمداء هو إعادة هيكلة الرسوم بما يحقق العدالة فيما يتعلق في برامج الدراسات العليا للطلبة الجدد ويغطي نفقات هذه المواد لكل مادة من المواد العلمية او الإنسانية وكل حسب تخصصه وهذه الهيكلة لا تشمل الطلبة القدامى.

وأكد البيان أن أعداد الطلبة المسجلين في المواد الدراسية والمسددين للرسوم مطابق لمعدل التسجيل والتسديد للفصل الصيفي من العام الماضي.

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ودعت الجامعة إلى توخي الدقة والموضوعية فيما ينشر واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة الرسمية.

 




 

 


 

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