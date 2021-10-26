جامعة العلوم والتكنولوجيا تبحث التعاون الأكاديمي مع جامعات تركية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد السالم، مع وفدٍ ضم عدداً من الجامعات التركية سبل تعزيز علاقات التعاون بينهم في المجالات الأكاديمية والتدريبية والبحثية لمختلف التخصصات العلمية.



وضم الوفد، بحسب تصريح السالم لـ "بترا"، اليوم الثلاثاء، رئيس جامعة شانكيري التركية الدكتور هارون شيفجي، ونائب رئيس جامعة سامسون التركية الدكتور ارجين كاربتاش، ومنسق مكتب الشؤون الخارجية في جامعة اهي ايفران التركية الدكتور ارمان اكيلي.

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