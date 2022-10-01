جامعة اليرموك تطرح مساق "الأخلاقيات والعمل التطوعي"

الوكيل الإخباري - قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك الموافقة على طرح مساق جديد باسم "الأخلاقيات والعمل التطوعي" بدءا من الفصل الدراسي الأول المرتقب من العام الجامعي 2022-2023، لجميع طلبة الجامعة في مرحلة البكالوريوس.

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وقال رئيس الجامعة إسلام مسّاد، إن "هذا المساق، هو مساق إجباري لجميع طلبة الجامعة في مرحلة البكالوريوس المقبولين اعتبارا من بداية العام الجامعي الجديد 2022/2023"، مبينا ان الجامعة لن تتقاضى أية رسوم دراسية على هذا المساق.



وأضاف أن هذا المساق يعادل صفر ساعة معتمدة، ويتم تدريسه مجانا وتطوعا من قبل العاملين في الجامعة وشخصيات وطنية مؤثرة ومتخصصين، مشيرا إلى أن علامته "ناجح/راسب"، ولا يوجد له أية امتحانات فصلية أو نهائية، وإنما يتضمن أعمال تطوعية ونشاطات عملية.



وأشار مسّاد إلى أن هذا المساق يهدف لتعزيز أخلاقيات وسلوكيات الطالب الجامعي وصقل شخصيته، للالتزام بأخلاقيات الجامعة وأنظمتها وتعليماتها وقيّمها، لأن يكون طالبا فاعلاً في تطبيق رؤية الجامعة ورسالتها وعنصرا فاعلاً ومؤثرا إيجابيا في مجتمعه.



وتابع: كما ويهدف هذا المساق لأن يكون الطالب مساهما في العمل التطوعي ومبادراته داخل وخارج الجامعة، مؤمنا بفوائد وأهمية العمل التطوعي، مشيرا إلى أن هذا المساق يهدف أيضا لتوعية الطالب بالإشكالات والقضايا الطلابية الأكاديمية، وتعريفه بأدبيات الحياة الجامعية ومساعدته على التكيف مع متغيرات الحياة الجامعية والمجتمع المحلي.



وأكد مسّاد على أن هذا المساق، يهدف أيضا إلى إكساب الطالب لمهارات الحوار والتخطيط وحل المشكلات والتكيف والنمو السليم لشخصيته وخصوصا بعد انتقاله من بيئة الأسرة والمدرسة إلى بيئة الجامعة، وتعزيز دوره في المحافظة على البيئة الجامعية ومقدراتها وتشكيل الوعي نحو بعض السلوكيات السلبية التي تلحق الأذى بالطالب والجامعة والمجتمع.



وعن مواضيع المساق، قال مسّاد إنها تتضمن رسالة الجامعة ورؤيتها وأهدافها وأنظمتها وتعليماتها المتعلقة بالطلبة، ومدونة سلوك الطلبة، والتعامل مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وزملائه الطلبة، والمواظبة على الدراسة والتحصيل العلمي، الإشكالات والقضايا الطلابية الأكاديمية، الاستفادة من خدمات ونشاطات المكتبة الجامعية، التعرف على أندية الطلابية، المشاركة في الأعمال والمبادرات التطوعية، الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي والأمانة العلمية.

