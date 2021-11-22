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الإثنين، 22-11-2021 01:32 م

جامعة اليرموك تنجز مشروعاً للطاقة الشمسية بمحطة دير علا

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الوكيل الإخباري- أنجزت جامعة اليرموك مشروع نظام الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في محطة دير علا للأبحاث الأثرية التابعة لكلية الآثار والانثروبولوجيا، ضمن مشروع الطاقة المستدامة والتنمية الاقتصادية الذي تدعمه الحكومة الكندية.

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وأكدت عميدة كلية الآثار والأنثروبولوجيا الدكتورة لمياء خوري، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أهمية المشروع بالنسبة لمحطة ديرعلا الأثرية، على صعيد العملية التدريسية في الكلية، نظرا لأهمية المحطة فيما يخص البحث العلمي، حيث تُقيم فيها الفرق الأثرية التي تعمل في حقل الآثار الميدانية في المواقع الأثرية المحيطة لأيام وأسابيع، اضافة الى أنها محطة بحثية لها قيمتها الأكاديمية محلياً وخارجياً فيما يخص علم الأثار.


وأشارت الى أن حجم النظام الذي تم تركيبه في المحطة يبلغ 5 كيلو واط، ما يُمكنها من التزود بالطاقة الكهربائية اللازمة للأحمال المختلفة، ولاسيما أحمال أجهزة التكييف بما يسهم بتخفيض تكلفة فواتير الكهرباء المرتفعة على صندوق الجامعة، خصوصاً في فصل الصيف، كون المحطة تقع في الأغوار الوسطى ذات المناخ الحار صيفاً.

 

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