جدارية بعنوان نبض التغيير في عنجرة

الوكيل الاخباري - نفذ مركز شباب عنجرة ضمن برنامج رايز، جدارية بعنوان "نبض التغيير"، بحضور مدير شباب محافظة عجلون محمد طبيشات، والشرطة المجتمعية، ولجنة صحة مجتمع عنجرة ومنسقي أجيال السلام.



وأشار رئيس مركز شباب عنجرة طلال خطاطبة، إلى أن عمل الفريق يهدف الى تمكين الشباب ورفع الوعي الصحي عن طريق الفن والرسم والحملات الصحية التوعوية المستدامة بالتعاون مع الشركاء. وتحمل الجدارية عناوين عدة للمواضيع الصحية منها: الدعم النفسي، الغذاء الصحي الرياضة، التدخين، العناية بالأسنان.

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