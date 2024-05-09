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الخميس، 09-05-2024 04:36 م

جلسات تثقيفية حول التربية الإعلامية في الطفيلة

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الوكيل الإخباري - نظم مركز زها الثقافي في محافظة الطفيلة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومدرسة أسامة بن زيد للبنين، اليوم الخميس، 3 جلسات تثقيفية حول مفاهيم ومحاور التربية الإعلامية والمعلوماتية.

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واستهدفت الجلسات، إكساب الطلبة اليافعين المعرفة حيال قانون الجرائم الإلكترونية، وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الإشاعات، وبناء مهاراتهم في التعامل مع مصادر المعلومات، ومواجهة التنمر الإلكتروني.


وركزت الجلسات على تزويد الطلبة المشاركين وعددهم 90 طالبا، بالقدرات والمهارات الأساسية في مجال التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة، والوصول إلى المحتوى المعلوماتي الصادق، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في التحقق من المعلومات والرسائل الإعلامية قبل تداولها، إضافة إلى بناء مهارات التفكير والنقد والتقييم للمحتوى والرسائل متعددة المصادر.

 




 

 


 

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