جلسة نقاشية في البلقاء حول قانون الانتخاب والأحزاب

الوكيل الاخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة، اليوم السبت، أن بيئة العمل السياسي والحزبي، مثالية للشباب والمرأة من ناحية إزالة التخوف من الانخراط في العمل الحزبي، إذ أن التشريعات الناظمة للحياة السياسية داعمة لهم.

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وقال خلال جلسة نقاشية حول قانون الانتخاب والأحزاب وآلية التطبيق بهيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة البلقاء، إن العمل السياسي ليس جديدا على المجتمع الأردني، وأن حرية العمل الحزبي مصونة ضمن القانون، ولا سلطة للوزارة أو الحكومة على الأحزاب.