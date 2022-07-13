الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جمعية مربي المواشي: تراجع مبيعات الأضاحي إلى 50% كان متوقعا

النفط يرتفع وسط ترقب بالسوق لبيانات التضخم الأميركية

جمعية الصرافين: زيادة الحوالات الواردة للمملكة 20% في تموز الحالي

سريلانكا تعلن حالة طوارئ بعد فرار الرئيس

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الدفاع المدني: حادث كل دقيقة وثلاث ثواني خلال عطلة العيد

الجبور يزور عددا من دور الرعاية الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك.

الحالة الجوية المتوقعة يومي الاربعاء والخميس

هل يمكن للذهب أن يحل مكان الدولار؟

الدينار الأردني يحتل المركز 4 على قائمة أغلى العملات في العالم

الأربعاء، 13-07-2022 12:27 م

جمعية مربي المواشي: تراجع مبيعات الأضاحي إلى 50% كان متوقعا

0L5A8126


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
تراجعت مبيعات الأضاحي خلال العام الحالي بنحو 50% مقارنة مع العام الماضي، وفق رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت.اضافة اعلان


وقال الكواليت في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم بيع نحو 200 ألف رأس من الخراف خلال عيد الأضحى المبارك، فيما قدّرت الكميات في السوق المحلي بحوالي 550 ألف بالإضافة إلى العجول والإبل.

وأضاف أن تراجع الإقبال كان متوقعا لا سيما أن الأسعار كانت مرتفعة وظروف المواطنين الاقتصادية أصعب من العام الماضي.

وأشار الكواليت إلى أن الكميات المعروضة ساهمت في الحد من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدا أن توفرها بشكل كبير قلل من أسعار الأضاحي التي بدأت بالارتفاع منذ شهر رمضان المبارك في أيار الماضي.

وبيّن أن الكميات المتوفرة حاليا من المواشي التي كانت معدة للبيع كأضاحي ستساهم في انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، وخاصة المواشي ذات الأوزان الكبيرة وهو ما يصب في مصلحة المستهلك.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة مؤخرا عن توفر كافة احتياجات الأردنيين من الأغنام والعجول والإبل لتلبية احتياجات المواطنين في عيد الأضحى المبارك، وأن ما يزيد على 550 ألف رأس من الخراف متوفرة في الأسواق بالإضافة إلى 27 ألف رأس من العجول وما يقارب 1000 رأس من الإبل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
293374139_342059808114940_9167919738948346907_n

بلدية معان ترفع 117 طن نفايات ومخلفات بيع الأضاحي خلال العيد

72022121637738251596

الدفاع المدني: حادث كل دقيقة وثلاث ثواني خلال عطلة العيد

72022512759115272881

الجبور يزور عددا من دور الرعاية الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك.

0L5A9566

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

امتحانات

165 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غداً

main_image62ce5e435cfa9

انقلاب شاحنة محملة بأسطوانات غاز في المفرق

أخبار متعلقة
293374139_342059808114940_9167919738948346907_n

بلدية معان ترفع 117 طن نفايات ومخلفات بيع الأضاحي خلال العيد

Kufranja

بلدية كفرنجة ترفع جاهزيتها للقيام بواجباتها الخدمية خلال العيد

WhatsApp Image 2022-07-06 at 6.18.01 PM

الكواليت يبرر تراجع الإقبال على شراء الأضاحي في الأردن

مبنى وزارة الصناعة والتجارة

الصناعة تكثف الرقابة وتدعو للإبلاغ عن الشكاوى

اسعار-الأضاحي-١

مربو المواشي: إقبال ضعيف على شراء الأضاحي حتى الآن

8201915123523729450505

الزراعة تؤكد مأمونية الأضاحي المتوفرة في الأردن