جمعية مربي المواشي: تراجع مبيعات الأضاحي إلى 50% كان متوقعا

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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تراجعت مبيعات الأضاحي خلال العام الحالي بنحو 50% مقارنة مع العام الماضي، وفق رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت.وقال الكواليت في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم بيع نحو 200 ألف رأس من الخراف خلال عيد الأضحى المبارك، فيما قدّرت الكميات في السوق المحلي بحوالي 550 ألف بالإضافة إلى العجول والإبل.وأضاف أن تراجع الإقبال كان متوقعا لا سيما أن الأسعار كانت مرتفعة وظروف المواطنين الاقتصادية أصعب من العام الماضي.وأشار الكواليت إلى أن الكميات المعروضة ساهمت في الحد من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدا أن توفرها بشكل كبير قلل من أسعار الأضاحي التي بدأت بالارتفاع منذ شهر رمضان المبارك في أيار الماضي.وبيّن أن الكميات المتوفرة حاليا من المواشي التي كانت معدة للبيع كأضاحي ستساهم في انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، وخاصة المواشي ذات الأوزان الكبيرة وهو ما يصب في مصلحة المستهلك.وكانت أعلنت وزارة الزراعة مؤخرا عن توفر كافة احتياجات الأردنيين من الأغنام والعجول والإبل لتلبية احتياجات المواطنين في عيد الأضحى المبارك، وأن ما يزيد على 550 ألف رأس من الخراف متوفرة في الأسواق بالإضافة إلى 27 ألف رأس من العجول وما يقارب 1000 رأس من الإبل.