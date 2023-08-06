حجاوي: عدم تطبيق قانون الصحة العامة أدى لزيادة نسبة التدخين

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين، الدكتور بسام حجاوي، إن شركات التبغ والشركات الصانعة تروج السيجارة الالكترونية كبديل أفضل للإقلاع عن التدخين وهذا يزيد الطين بلة .وأضاف حجاوي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن قانون الصحة العامة يحتاج للتنفيذ من قبل عدد كبير من المواطنين، مؤكدا أن عدم تطبيقه أدى إلى زيادة نسبة التدخين من قبل جميع فئات المجتمع.وأشار إلى أن قانون الصحة العامة يعطي مخالفات لكن هذه المخالفات غير رادعة.وأكد على أن التدخين يؤدي الى أمراض قلب وسرطانات الرئة والعديد من الأمراض، وهذه مشكلة ليس من السهل علاجها.