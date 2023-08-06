الأحد 06-08-2023
الوكيل الاخباري

الملك يزور منزل الباشا الطبيب رامي فراج معزياً بوالدته

إغلاق محل معجنات وتوجيه 12 إنذارا لمنشآت في إربد

حجاوي: عدم تطبيق قانون الصحة العامة أدى لزيادة نسبة التدخين

تنويه هام من التربية بشأن نتائج التوجيهي

3454 متقدماً للمشاركة ببرنامج تدريب الباحثين عن عمل بالقطاع السياحي

وظائف شاغرة بعقود شاملة في المركز الوطني للأمن السيبراني - تفاصيل

شركس: 1.7 مليار دينار قروض وتسهيلات اضافية قدمتها البنوك في الأردن خلال 6 أشهر

الشوبكي : توجيهات من جلالة الملك لدعم المتقاعدين العسكريين

لجنة مشتركة في مجلس الأعيان تقر معدّل قانون السير

الطاقة للمواطنين: خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 25% شهرياً بهذه الطريقة

الأحد، 06-08-2023 03:09 م

حجاوي: عدم تطبيق قانون الصحة العامة أدى لزيادة نسبة التدخين

60063976_101


الوكيل الاخباري - قال رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين، الدكتور بسام حجاوي، إن شركات التبغ والشركات الصانعة تروج السيجارة الالكترونية كبديل أفضل للإقلاع عن التدخين وهذا يزيد الطين بلة .اضافة اعلان


وأضاف حجاوي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن قانون الصحة العامة يحتاج للتنفيذ من قبل عدد كبير من المواطنين، مؤكدا أن عدم تطبيقه أدى إلى زيادة نسبة التدخين من قبل جميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أن قانون الصحة العامة يعطي مخالفات لكن هذه المخالفات غير رادعة.

وأكد على أن التدخين يؤدي الى أمراض قلب وسرطانات الرئة والعديد من الأمراض، وهذه مشكلة ليس من السهل علاجها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملك

الملك يزور منزل الباشا الطبيب رامي فراج معزياً بوالدته

be6d5f4fd81bccd027232e047c159a09

إغلاق محل معجنات وتوجيه 12 إنذارا لمنشآت في إربد

1202330121436629470650

تنويه هام من التربية بشأن نتائج التوجيهي

64cf7e8a0e0b1

3454 متقدماً للمشاركة ببرنامج تدريب الباحثين عن عمل بالقطاع السياحي

download (1)

الفلكي مجاهد: عاصفة شمسية تؤثر على الأرض في هذا الموعد !

82023692027173130283

وظائف شاغرة بعقود شاملة في المركز الوطني للأمن السيبراني - تفاصيل

أخبار متعلقة
image

تقرير: 24% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم من 13-15 مدخنون بالأردن

1690145461979

انطلاق أنشطة شبابية في عدة محافظات

XpTxpHYz33zTMhOHL9H5b8pdGs1LWZZbrXseQ0GI

اعلان هام من الامانة بشأن التدخين في الأماكن العامة

1689019349570

وفد أردني يزور المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها

FzdL3TQ0hBuRgsUieSgQLMoMtoEhdZk6kHLZZIMV

جلسة توعوية في إربد عن السرطان وعلاقته بالتدخين

WhatsApp Image 2023-07-10 at 1.24.32 PM (1)

وزارة الصحة تطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية بدعم من الاتحاد الأوروبي