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الثلاثاء، 29-12-2020 01:18 م

خلال 24 ساعة

حدثان مأساويان يهـزان البلقاء بوفاة 3 أطفال

بلقاء
منظر عام لمحافظة البلقاء


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شهدت محافظة البلقاء خلال (24) ساعة حدثين مأساويين، ألقيا بظلاليهما على الأردنيين بشكل عام وعلى أهالي المحافظة بشكل خاص ، نتيجة لتفاصيلهما المروعة، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"  .

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ففي يوم الأحد الماضي ، لقيت سيدة وطفلها حتفهما طعنا ، بعد أن أقدم زوجها على قتلهما ، نتيجة لخلافات عائلية وفق الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام - حينها - .


وتم التحرك للمكان وتبين أن المرأة والطفل تعرضا للطعن، ما أدى الى وفاتهما وجرى تحويل الجثتين للطب الشرعي وبوشرت التحقيقات.

 

شقيقان ضحية حريق 

ويوم أمس الإثنين تعاملت كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء مع حريق شب في  أحد المنازل بمنطقة الصبيحي، نتج عنه وفاة طفلين شقيقين  يبلغان من العمر ( 3و 4) اعوام؛ نتيجة استنشاقهما الادخنة والغازات المنبعثة من الحريق.


وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق ، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاتين إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.

 

وبذلك تكون حصيلة الوفيات من الأطفال (3 )، بحادثتين منفصلتين بالبلقاء، خلال (24) ساعة.

 

 

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