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الأربعاء، 03-03-2021 11:02 ص

سواء للطلبة أو المعلمين والإداريين

حصريا .. الوكيل الإخباري ينشر عدد مصابي كورونا في المدارس

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مصدر مطلع النقاب ، عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدارس ، سواء أكانت للطلبة ، أو المعلمين والإداريين ، وذلك منذ بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى يوم الخميس المنصرم. 

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ولفت المصدر ، الأربعاء حصريا لـ"الوكيل الإخباري" ، أن عدد الطلبة المصابين بالفيروس بلغ (666) ، و (1485) معلما ومعلمة ، و(192) إداريا في المدارس.

 

وأوضح أن (32) مدرسة من مختلف أنحاء المملكة ، تم إغلاقها ، والتحوّل إلى التعليم عن بُعد ، حيث وصلت نسبة الإصابات بكورونا فيها إلى أكثر من (3%) ، و(134) شعبة من الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال ، تمّ تحويلها إلى التعليم عن بُعد كذلك ، حتى الخميس الماضي .

 

 

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