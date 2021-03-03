حصريا .. الوكيل الإخباري ينشر عدد مصابي كورونا في المدارس

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مصدر مطلع النقاب ، عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدارس ، سواء أكانت للطلبة ، أو المعلمين والإداريين ، وذلك منذ بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى يوم الخميس المنصرم.

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ولفت المصدر ، الأربعاء حصريا لـ"الوكيل الإخباري" ، أن عدد الطلبة المصابين بالفيروس بلغ (666) ، و (1485) معلما ومعلمة ، و(192) إداريا في المدارس.

وأوضح أن (32) مدرسة من مختلف أنحاء المملكة ، تم إغلاقها ، والتحوّل إلى التعليم عن بُعد ، حيث وصلت نسبة الإصابات بكورونا فيها إلى أكثر من (3%) ، و(134) شعبة من الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال ، تمّ تحويلها إلى التعليم عن بُعد كذلك ، حتى الخميس الماضي .

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