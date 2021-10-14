حقيقة دخول الأردن موجة جديدة من كورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد أستاذ علم الفيروسات، وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور عزمي محافظة، أن الوضع الوبائي في الأردن مستقر ومطمئن، مشيرا إلى اعتقاده بأن العالم يقترب من انتهاء الوباء.



وقال محافظة إن الأردن لن يدخل موجة جديدة من كورونا، وأنه لو كان هناك موجة للتبلور لحدثت في حزيران وتموز الماضيين، بسبب متحور دلتا، مجددا التأكيد على أن الأردن يشهد استقرارا وبائيا منذ (٥) أشهر، ولم يشهد موجة واضحة المعالم.

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