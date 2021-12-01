حقيقة عقد الإمتحانات الجامعية عن بعد بسبب إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يكون هناك أي قرار حول عقد امتحانات طلبة الجامعات عن بُعد، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن.

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وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب لـ " الوكيل الإخباري" إن التعليم سيبقى وجاهياً، وستعقد الإمتحانات داخل الحرم الجامعي.



وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة وبروتوكول للتعامل مع اي اصابة داخل الجامعات، وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات صحية معتمدة.



وقالت الوزارة في بيان سابق إن نسبة الإصابات التراكمية التي سجلت بالجامعات بين الكوادر التدريسية والإداريين والطلبة بلغ 2515 إصابة.

