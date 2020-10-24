حقيقة فرض حظر التجوّل الشامل يوم الخميس المقبل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أكد مصدر مطلع أن ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلّق باتخاذ قرار بحظر التجوّل الشامل يوم الخميس المقبل، عار عن الصحّة تماماً.وقال المصدر إنّ الحكومة وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة عقدت سلسلة من الاجتماعات ولم تدرس هذا الخيار مطلقاً.وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعموا فرض حظر التجول الشامل يوم الخميس المقبل الذي يصادف يوم عطلة رسمية ، على غرار الحظر الشامل يوم الجمعة .وقرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الخميس المقبل، الثاني عشر من شهر ربيع الاول سنة 1442 هجرية الموافق للتاسع والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 2020 ميلادية.