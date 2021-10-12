حقيقة وجود بنزين مخزن لفترات طويلة بالأردن

الوكيل الاخباري - أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز نهار السعيدات، جودة المخزون الاستراتيجي النفطي سواء البنزين أو الديزل في خزانات الماضونة.



وقال السعيدات في تصريح صحفي اليوم، ان عمليات التخزين في الماضونة مأمونة ويتم تصريف نحو 60 طن يوميا من البنزين والديزل واستبدالها بكميات جديدة، نافيا وجود كميات من هاتين المادتين مخزنة منذ فترات طويلة.



وافاد السعيدات، بتوفر مخزون آمن من المشتقات النفطية يغطي احتياجات المملكة لمدة تزيد على 3 شهور يضاف اليها مخزون المحطات ومخزون الشركات التسويقية.



كما أكد جودة مخزون الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، موضحا أن المخزون يخضع لعمليات فحص لدى مختبرات عالمية ورقابة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

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