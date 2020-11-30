حملة توعوية للكشف المبكر عن أورام الدماغ لدى الأطفال

الوكيل الاخباري -

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أطلق مركز الحسين للسرطان، حملة توعية للكشف المبكر عن أورام الدماغ لدى الأطفال بالتعاون مع مبادرة "هيد سمارت" وبدعم من جمعية "أورام الدماغ" الخيرية في المملكة المتحدة وتمويل مبادرة سانوفي.وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي والمعرفة بطبيعة الأعراض التي قد تظهر لدى الطفل المصاب بورم في الدماغ. وقال مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن الحملة تسهم في انقاذ الكثير من الأرواح البريئة من خلال زيادة الوعي عند جميع مقدمي الرعاية الصحية من أطباء عامين وأطباء الأسرة وأطباء الأطفال، والاختصاص والمقيمين والممرضين، إضافة لطلبة الطب في السنة السادسة وطلبة التمريض في السنة الرابعة في الجامعات الأردنية. وأضاف "أن هذه الحملة مثال لشراكات وعلاقات تعاون، وتبادل للخبرات التي تربط المركز بأشهر مراكز علاج السرطان في العالم". وقالت أخصائية أورام الجهاز العصبي لدى الأطفال في مركز الحسين للسرطان ومديرة الحملة نسرين عمايري، "إن أورام الجهاز العصبي (الدماغ والحبل الشوكي ) هي ثاني أكثر أنواع الأورام شيوعاً بين الأطفال بعد سرطان الدم في الأردن، وسبب رئيس للوفاة من السرطان بين الأطفال، حيث يشخص 6 أطفال ومراهقين شهرياً بأورام الدماغ، بما يقارب 70 إلى 90 إصابة، ويعالج منهم ما نسبته 70 بالمئة في مركز الحسين للسرطان.وأشارت إلى أنه غالباً ما يجري تشخيص هذه الأورام في وقت متأخر، ليس في الأردن فقط، بل في الدول المتقدمة أيضا لتدني الوعي عند الأهل، ومقدمي الرعاية الصحية في ملاحظة الأعراض والعلامات التي قد تدل على وجود ورم في الدماغ والتي قد تتشابه مع أعراض أمراض أخرى.وأكدت أن الحملة ستعمل على نشر الوعي بين المعلمين في المدارس من خلال المحاضرات المتخصصة بين الأكاديميين في المؤسسات التعليمية، أو عن طريق تطبيقات الاتصال الأخرى، نظراً للظروف الاستثنائية التي نمرّ بها، والوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا. وأضافت: لقد قمنا بطباعة منشورات تعريفية ستوزع في المستشفيات والمدارس وعبر رسائل البريد الإلكتروني بمساعدة نقابة الأطباء ونقابة الممرضين، وسيجرى حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة للموقع الإلكتروني المخصص للحملة باللغتين العربية والانجليزي www.headsmartjordan.khcc.jo، لزيادة التوعية المجتمعية العامة بالاعراض ذات العلاقة بأورام الدماغ عند الأطفال.